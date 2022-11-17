Кличко: Киев передает освобожденному Херсону технику, стройматериалы, медоборудование и продукты
Киев передаст Херсону помощь в виде техники, строительных материалов и других вещей, в которых нуждается освобожденный от длительной оккупации город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.
"От Киевской громады передадим помощь городу Херсону. Сейчас готовим самое необходимое для изуродованного российскими варварами города. Общался с исполняющей обязанности мэра Херсона. Городу нужна и техника, и материалы, практически все. Определили наши возможности и отправим в Херсон, в том числе: 5 пассажирских автобусов, 4 грузовых авто (МАЗ, Фотон), мусоровоз, экскаватор, 2 кареты скорой, 11 генераторов. Медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы", - заявил Кличко.
По словам Кличко, также Киев отправит в Херсон продукты питания - проднаборы для жителей и по 10 тонн постного масла, сахара и круп. Кроме того, для нужд жителей столица передает теплые одеяла и одежду. А для восстановления города - строительные материалы, инвентарь и инструменты.
Также Херсон может получить от столицы денежную помощь.
"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи Херсону. Так, как мы выделяли на восстановление городам и селам Киевской агломерации", - отметил мэр Киева.
Ранее мы писали о том, что 11 ноября украинские бойцы зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снегиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.
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