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Кличко: атаки РФ на инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны

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Четверг 03 ноября 2022 16:44
Кличко: атаки РФ на инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Постоянные российские атаки на энергетические объекты Украины показали настоящую цель войны. Это война против народа, геноцид против украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в интервью немецкому телеканалу N-TV.

"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны. Это геноцид, это не спецоперация. Это не война против военных. Это война против народа", - заявил Кличко.

Тем не менее, он не советует киевлянам покидать страну зимой, потому что именно на этом будет спекулировать кремлевский правитель Путин.

"Мой совет всем: будем бороться - обязательно. У нас достаточно запасов еды, воды, медикаментов. Мы надеемся на хороший сценарий, но мы должны считаться и с плохим сценарием", - отметил Кличко.

Напомним, как ранее сообщал мэр Киева, в случае чрезвычайных ситуаций город готовится развернуть более тысячи пунктов обогрева. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.

Также городские власти Киева уже закупили дополнительные электрогенераторы и заказали мощные обогреватели - тепловые пушки.

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