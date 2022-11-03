Кличко: атаки РФ на инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны

Постоянные российские атаки на энергетические объекты Украины показали настоящую цель войны. Это война против народа, геноцид против украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в интервью немецкому телеканалу N-TV .

"Целенаправленные атаки на критическую инфраструктуру показали настоящее лицо этой войны. Это геноцид, это не спецоперация. Это не война против военных. Это война против народа", - заявил Кличко.

Тем не менее, он не советует киевлянам покидать страну зимой, потому что именно на этом будет спекулировать кремлевский правитель Путин.

"Мой совет всем: будем бороться - обязательно. У нас достаточно запасов еды, воды, медикаментов. Мы надеемся на хороший сценарий, но мы должны считаться и с плохим сценарием", - отметил Кличко.

Напомним, как ранее сообщал мэр Киева, в случае чрезвычайных ситуаций город готовится развернуть более тысячи пунктов обогрева. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.

Также городские власти Киева уже закупили дополнительные электрогенераторы и заказали мощные обогреватели - тепловые пушки.