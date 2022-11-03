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Кличко сообщил, что киевлян будут обогревать тепловыми пушками

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Четверг 03 ноября 2022 16:33
Кличко сообщил, что киевлян будут обогревать тепловыми пушками Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

На случай отсутствия в домах Киева электричества и отопления из-за российских обстрелов городские власти Киева готовятся обеспечивать жителей теплом разными способами. В том числе с помощью тепловых пушек.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в интервью НВ .

"Если тепла не будет, мы должны обогреть каждого киевлянина. Мы сейчас подготовили более тысячи теплопунктов, которые могут находиться в Киеве. Работаем сейчас над увеличением теплопунктов. Уже закуплено большое количество электрогенераторов, произведены запасы топлива, еды. Сейчас мы дополнительно везем в Киев тепловые пушки. Готовимся. Надеемся, этого не произойдет, но, тем не менее, мы должны быть готовы", - заявил Кличко.

Он также сообщил, где планируется размещать теплопункты.

"Преимущественным большинством могут использоваться детские сады и школы, где уже прошла тепло санация, тепломодернизация, где люди могут некоторое время получать и тепло, и напитки, и помощь, если нужно", - подчеркнул Кличко.

Тепловыми пушками называют передвижные обогреватели, создающие мощный поток горячего воздуха посредством нагревательного элемента и вентилятора. Мощные тепловые пушки используют для обогрева больших помещений и полуоткрытых пространств.

Напомним, ранее Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию "20 Minuten" заявил, что, устраивая энергетический террор, Россия пытается запугать украинцев и посеять хаос в городе, но лишь усиливает наш гнев.

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Виталий Кличко Киев
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