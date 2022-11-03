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Кличко: атаки РФ на інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни

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Четвер 03 листопада 2022 16:44
Кличко: атаки РФ на інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлія Бойко

Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в інтервʼю німецькому телеканалу N-TV.

"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.

Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін.

"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Києва, в разі надзвичайних ситуацій місто готується розгорнути більше тисячі пунктів обігріву. В них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Також міська влада Києва вже закупила додаткові електрогенератори та замовила потужні обігрівачі - теплові пушки.

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