В США высказались относительно того, будут ли Путина считать президентом РФ

Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России. Однако не будут отправлять своих представителей на его инаугурацию.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы однозначно не признаем выборы президента в России свободными и честными. Однако Путин - президент России и будет продолжать действовать в этой роли, но нашего представителя не будет на его инаугурации", - сказал он.

Напомним, ранее ряд стран заявили о том, что не будут отправлять своих представителей на "инаугурацию" в России Владимира Путина. При этом СМИ заявляли, что эту идею якобы не поддержала Франция, и ихпосол отправится в Москву.

Выборы в России

В марте этого года в России прошли президентские выборы, на которых ожидаемо победил Владимир Путин. 7 мая должна состояться его инаугурация, после которой он будет руководить Россией до 2030 года.

Однако ряд стран не признали эти выборы, а особенно то, что Россия проводила их также на оккупированных украинских территориях.

В частности, сегодня МИД Украины заявил, что нет оснований для того, чтобы признавать Путина президентом РФ.

Как проходили в России выборы, и какое влияние это окажет на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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