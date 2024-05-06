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В США высказались относительно того, будут ли Путина считать президентом РФ

Понедельник 06 мая 2024 22:52
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В США высказались относительно того, будут ли Путина считать президентом РФ Фото: представитель Госдепа США Мэтью Миллер (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки признают Владимира Путина президентом России. Однако не будут отправлять своих представителей на его инаугурацию.

Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы однозначно не признаем выборы президента в России свободными и честными. Однако Путин - президент России и будет продолжать действовать в этой роли, но нашего представителя не будет на его инаугурации", - сказал он.

Напомним, ранее ряд стран заявили о том, что не будут отправлять своих представителей на "инаугурацию" в России Владимира Путина. При этом СМИ заявляли, что эту идею якобы не поддержала Франция, и ихпосол отправится в Москву.

Выборы в России

В марте этого года в России прошли президентские выборы, на которых ожидаемо победил Владимир Путин. 7 мая должна состояться его инаугурация, после которой он будет руководить Россией до 2030 года.

Однако ряд стран не признали эти выборы, а особенно то, что Россия проводила их также на оккупированных украинских территориях.

В частности, сегодня МИД Украины заявил, что нет оснований для того, чтобы признавать Путина президентом РФ.

Как проходили в России выборы, и какое влияние это окажет на Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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