"Киевстар" меняет правила с 6 февраля: как не потерять свой номер (инструкция)

Как будет работать новая система

Первый этап продлится 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В этот период номер будет находиться в активном состоянии, а абонент сможет пользоваться всеми услугами без ограничений.

Второй этап - приостановленный, он продлится 91 день. В это время абонент будет получать SMS-напоминания о необходимости пополнить счет, чтобы избежать полной деактивации номера. В приостановленном состоянии можно пополнять счет и звонить только на сервисные номера.

Чтобы восстановить полноценную работу номера, нужно пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом. В компании отмечают: сервисы вроде "Экстра деньги" или перевод средств не продлевают срок действия номера.

Как продлить срок действия номера

В "Киевстаре" отмечают, что продлить срок действия номера можно несколькими способами:

пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом;

оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц;

воспользоваться оплатой дневного пакета.

Для абонентов, которые пользуются тарифами с оплатой за год или полгода, действует исключение - в таком случае срок действия номера автоматически продлевается каждый раз после обновления пакета услуг.

Зачем ввели изменения

В компании объясняют, что обновление правил имеет целью сохранить номера за активными абонентами и упростить условия пользования мобильной связью.

Проверить срок действия своего номера можно с помощью запроса *114# или в разделе "Профиль" в приложении "Мой Киевстар".