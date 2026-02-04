RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Киевстар" меняет правила с 6 февраля: как не потерять свой номер (инструкция)

Фото: "Киевстар" меняет правила продления срока действия номеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Мобильный оператор "Киевстар" с 6 февраля меняет условия действия номеров для абонентов предоплаты. Общий срок действия номера остается неизменным - 365 дней, однако теперь он будет разделен на два этапа.

Как будет работать новая система

Первый этап продлится 274 дня с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В этот период номер будет находиться в активном состоянии, а абонент сможет пользоваться всеми услугами без ограничений.

Второй этап - приостановленный, он продлится 91 день. В это время абонент будет получать SMS-напоминания о необходимости пополнить счет, чтобы избежать полной деактивации номера. В приостановленном состоянии можно пополнять счет и звонить только на сервисные номера.

Чтобы восстановить полноценную работу номера, нужно пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом. В компании отмечают: сервисы вроде "Экстра деньги" или перевод средств не продлевают срок действия номера.

Как продлить срок действия номера

В "Киевстаре" отмечают, что продлить срок действия номера можно несколькими способами:

  • пополнить счет минимум на 30 гривен одним платежом;
  • оплатить основной пакет услуг на 4 недели или месяц;
  • воспользоваться оплатой дневного пакета.

Для абонентов, которые пользуются тарифами с оплатой за год или полгода, действует исключение - в таком случае срок действия номера автоматически продлевается каждый раз после обновления пакета услуг.

Зачем ввели изменения

В компании объясняют, что обновление правил имеет целью сохранить номера за активными абонентами и упростить условия пользования мобильной связью.

Проверить срок действия своего номера можно с помощью запроса *114# или в разделе "Профиль" в приложении "Мой Киевстар".

Напомним, в декабре 2025 года "Киевстар" обновил условия тарифов из-за роста расходов на электроэнергию, топливо и поддержку стабильной работы сети. В то же время абонентам обещают дополнительные объемы услуг без доплаты и возможность заранее выбрать другой тариф, если новые условия не подойдут.

Также мы писали, что сеть "Киевстар" преимущественно работает стабильно несмотря на обесточивание. 70% базовых станций функционируют в штатном режиме, еще более 19% - благодаря аккумуляторам и генераторам.

КиевстарМобильный трафик