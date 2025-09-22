"Киевстар" и Львовский городской совет подписали меморандум о поддержке бизнеса ветеранов и их родных
"Киевстар" и Львовский городской совет заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на поддержку ветеранов войны и членов их семей. Инициативы, предусмотренные этим документом, будут способствовать интеграции ветеранов в гражданскую жизнь, в частности имеют целью помочь с развитием предпринимательства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.
Так, партнерство предусматривает совместное участие Киевстар в программах департамента экономического развития Львовского городского совета - "Отвага к бизнесу" и конкурсе "Бюджетный грант на проекты двойного назначения", которые организует городской совет на территории Львовской общины.
В рамках договоренностей "Киевстар" передаст Львовскому городскому совету ваучеры на телекоммуникационные и цифровые услуги по специальным условиям.
Ваучеры получат участники городских программ - ветераны и члены их семей, которые начинают или развивают собственное дело, а также производители проектов двойного назначения - победители конкурса. Это позволит участникам и победителям снизить расходы на базовые услуги, повысить эффективность ведения бизнеса и иметь современные цифровые инструменты для развития своих идей.
"Мы хотим, чтобы ветераны после возвращения домой имели возможность не только интегрироваться в гражданскую жизнь, но и реализовать себя в предпринимательстве. Сотрудничество с "Киевстаром" - это реальная помощь людям, которые защищали страну, и одновременно инвестиция в экономическое развитие Львова и развитие современных технологий", - отметила Инна Свистун, руководитель департамента экономического развития Львовского городского совета.
Победители и участники программы смогут воспользоваться специальными условиями на услуги "Киевстар" - от мобильной связи и интернета до таргетированных SMS-рассылок на платформе Adwisor, которые помогают найти потенциальных клиентов. А также ваучеры на лицензии Microsoft 365, которые дают доступ к популярным офисным программам и облачным сервисам для удобной командной работы.
"Таким образом мы хотим помочь предпринимателям обеспечить рациональное использование ресурсов на связь и цифровые сервисы, чтобы они могли сосредоточиться на развитии собственного дела и реализации новых проектов в громаде. Такое сотрудничество является важной составляющей социальной роли Киевстар в поддержке предпринимательства и развития цифровых возможностей бизнеса в Украине", - отметил Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар".
"Киевстар" помогает ветеранам системно, предоставляя конкретные инструменты для развития и интеграции в гражданскую жизнь. Внутри компании уже существует успешная практика поддержки, которая стала основой для программы "ничего для ветерана без ветерана", это помогает ветеранам полноценно включиться в профессиональную и социальную жизнь.
Меморандум будет действовать до конца 2026 года, с возможностью продления по соглашению сторон.
Что известно о программе "Отвага до бизнеса"
Программа "Отвага до бизнеса" и конкурс "Бюджетный грант на проекты двойного назначения" реализуются Львовским городским советом для поддержки предпринимательских инициатив ветеранов и создания инновационных решений, которые одновременно могут быть использованы и в гражданской сфере, и для нужд обороны. Львовский горсовет поддержал 47 проектов двойного назначения на сумму 11 млн. грн. А с 2023 года город поддержал 161 ветеранский бизнес на почти 29 млн грн.
В свою очередь, "Киевстар" - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2025 года обслуживал около 22,4 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета".
Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл. США.
Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние три года выделила более 3,5 млрд грн для поддержки Сил обороны, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер "Киевстар" - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).
"Киевстар" 27 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на рынке электронных коммуникаций, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.