"Київстар" та Львівська міська рада підписали меморандум про підтримку бізнесу ветеранів та їх рідних

"Київстар" та Львівська міська рада уклали меморандум про співпрацю, спрямований на підтримку ветеранів війни та членів їхніх родин. Ініціативи, передбачені цим документом, сприятимуть інтеграції ветеранів у цивільне життя, зокрема мають на меті допомогти з розвитком підприємництва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Так, партнерство передбачає спільну участь Київстар у програмах департаменту економічного розвитку Львівської міської ради - "Відвага до бізнесу" та конкурсі "Бюджетний грант на проєкти подвійного призначення", які організовує міська рада на території Львівської громади.

У межах домовленостей "Київстар" передасть Львівській міській раді ваучери на телекомунікаційні та цифрові послуги за спеціальними умовами.

Ваучери отримають учасники міських програм - ветерани та члени їхніх родин, які започатковують або розвивають власну справу, а також виробники проєктів подвійного призначення - переможці конкурсу. Це дозволить учасникам і переможцям знизити витрати на базові послуги, підвищити ефективність ведення бізнесу та мати сучасні цифрові інструменти для розвитку своїх ідей.

"Ми прагнемо, щоб ветерани після повернення додому мали можливість не лише інтегруватися у цивільне життя, але й реалізувати себе у підприємництві. Співпраця з "Київстаром" - це реальна допомога людям, які захищали країну, і водночас інвестиція в економічний розвиток Львова та розвиток сучасних технологій", - зазначила Інна Свистун, керівниця департаменту економічного розвитку Львівської міської ради.

Переможці та учасники програми зможуть скористатися спеціальними умовами на послуги "Київстар" - від мобільного зв’язку та інтернету до таргетованих SMS-розсилок на платформі Adwisor, які допомагають знайти потенційних клієнтів. А також ваучери на ліцензії Microsoft 365, які дають доступ до популярних офісних програм і хмарних сервісів для зручної командної роботи.

"У такий спосіб ми хочемо допомогти підприємцям забезпечити раціональне використання ресурсів на зв'язок і цифрові сервіси, щоб вони могли зосередитися на розвитку власної справи та реалізації нових проєктів у громаді. Така співпраця є важливою складовою соціальної ролі Київстар у підтримці підприємництва та розвитку цифрових можливостей бізнесу в Україні", - зазначив Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар".

"Київстар" допомагає ветеранам системно, надаючи конкретні інструменти для розвитку й інтеграції у цивільне життя. Всередині компанії вже існує успішна практика підтримки, яка стала основою для програми "нічого для ветерана без ветерана", це допомагає ветеранам повноцінно включитися у професійне та соціальне життя.

Меморандум діятиме до кінця 2026 року, з можливістю продовження за згодою сторін.