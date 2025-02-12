Киевская область ночью была атакована дронами и ракетами: какие последствия

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Однако, в результате российской атаки в Обуховском районе зафиксирован пожар нежилых помещений.

Кроме того, в Бориспольском районе региона обломками сбитых дронов повреждены 9 частных домов и автомобиль.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки. Подробная информация позже", - добавили в КОВА.

Обновлено в 07:15

В Нацполиции подтвердили, что по состоянию на 07:00 в одном из районов области повреждены 9 частных домов. Однако уточнили, что в результате атаки РФ повреждены два автомобиля, а не один, а также хозяйственная постройка.

"В другом районе области произошло возгорание складского помещения. Информация о пострадавших пока отсутствует", - добавили в полиции.