Київську область вночі було атаковано дронами та ракетами: які наслідки

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Однак, внаслідок російської атаки в Обухівському районі зафіксовано пожежу нежитлових приміщень.

Крім того, у Бориспільському районі регіону уламками збитих дронів пошкоджено 9 приватних будинків та автівка.

"Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків атаки. Детальна інформація згодом", - додали у КОВА.