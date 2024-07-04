Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - отмечается в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщают о дронах курсом на Чернигов с восточного направления.

Также военные сообщили о БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей, курсом на Полтавскую область. Кроме того, дроны летят в восточной и центральной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

Мониторинговые паблики сообщают о 10-15 БПЛА над Черниговской и Киевской областями. Слышны взрывы.

В 2:30 объявлен отбой воздушной тревоги в Киевской области.