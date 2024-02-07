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В Киевской области возросло число пострадавших из-за ракетного удара

Фото: в Киевской области возросло число пострадавших из-за ракетного удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области из-за российского ракетного удара сегодня, 7 февраля, известно о трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

Он рассказал, что в Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара. 

"К сожалению, количество пострадавших выросло до 3 человек. Травмы незначительны: порезы лица, конечностей и легкие контузии. Все потерпевшие получили необходимую медицинскую помощь", - добавил Кравченко. 

Он также добавил, что всего в области повреждено 58 частных домов 6 квартир в 5 многоэтажных домах, дом культуры, учебное заведение, почтовое отделение, 12 легковых авто. На объектах частично выбиты окна, разрублены двери, повреждены крыши и стены.

Владельцам поврежденных домов предоставили помощь. 

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. В ходе атаки враг применял беспилотники и ракеты. 

Всего враг выпустил 64 воздушных цели. Противовоздушная оборона сбила 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

Более детально о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина

 

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