У Київській області зросла кількість постраждалих через ракетний удар

Він розповів, що в Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.

"На жаль, кількість постраждалих зросла до 3 осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Усі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу", - додав Кравченко.

Він також додав, що всього в області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир у 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, навчальний заклад, поштове відділення, 12 легкових авто. На об'єктах частково вибито вікна, розрубано двері, пошкоджено дахи та стіни.

Власникам пошкоджених будинків надали допомогу.

Обстріл України 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Під час атаки ворог застосовував безпілотники та ракети.

Всього ворог випустив 64 повітряні цілі. Протиповітряна оборона збила 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

Більш детально про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.