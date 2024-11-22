В Киевской области сбивают российские дроны-камикадзе

В Киевской области сегодня утром, 22 ноября, началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали вражеские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ).

Об отражении воздушной атаки противника в Киевской области стало известно около половины седьмого утра.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении администрации.

Также в КОВА напомнили жителям области о важности соблюдать информ-тишину - не фиксировать и не выкладывать в интернет работу защитников неба.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - призвали в администрации.

Атака "Шахедов" в ночь на 22 ноября

Ранее сообщилось, что этой ночью российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Сумах раздались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Над городом фиксировались ударные беспилотники противника.

Впоследствии местные власти рассказали, что в Сумах в результате удара врага "Шахедами" погибли два человека. Проводятся аварийно-спасательные работы. Россияне ударили по жилому микрорайону города.