В Киевской области слышны взрывы: силы ПВО сбивают дроны

Вечером, 9 ноября, в Киевской области слышны взрывы. По дронам, которые запустила Россия, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также украинцев призвали придерживаться информационной тишины. В частности, не фиксировать и не выложить в сеть работу украинских защитников.

Перед этим, в 17:24, военные предупреждали о нескольких группах БпЛА в Киевской области, которые двигаются курсом на Житомирскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:33 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.