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В Киевской области слышны взрывы: силы ПВО сбивают дроны

Суббота 09 ноября 2024 17:35
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В Киевской области слышны взрывы: силы ПВО сбивают дроны Фото: силы ПВО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 9 ноября, в Киевской области слышны взрывы. По дронам, которые запустила Россия, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации (КОВА) и канал Воздушных сил ВСУ.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Также украинцев призвали придерживаться информационной тишины. В частности, не фиксировать и не выложить в сеть работу украинских защитников.

Перед этим, в 17:24, военные предупреждали о нескольких группах БпЛА в Киевской области, которые двигаются курсом на Житомирскую.

Где объявили тревогу

По состоянию на 17:33 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Полтавской, Черкасской, Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, темно-красным цветом много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный полуостров Крым.

В Киевской области слышны взрывы: силы ПВО сбивают дроны

Напомним, что в Киеве в 17:01 также была объявлена воздушная тревога. Однако ее причиной, скорее всего, была угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления, о чем сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Тогда практически в половине Украины звучала тревога. Однако уже в 17:29 в Киеве прозвучал отбой тревоги, и параллельно отбои начинались в других регионах.

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