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В Киевской области задержали "волонтера": создал фонд и отправлял мужчин за границу

Фото: в Киевской области разоблачили "волонтера", который переправлял мужчин за границу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Киевской области организовал мошенническую схему для выезда мужчин за границу. Он создал благотворительный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что мужчина создал благотворительный фонд и даже арендовал помещение. Там он встречался с потенциальными "клиентами". Псевдоволонтер оценивал свои услуги от 6 до 7,5 тысячи долларов.

Руководитель благотворительного фонда за эту сумму предлагал военнообязанным выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих сведений в систему "Шлях".

Во время обысков по месту жительства "волонтера" правоохранители нашли деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику с данными граждан, которые к нему обращались.

Броварская окружная прокуратура объявила мошеннику подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие устанавливает других лиц, причастных к мошеннической схеме.

Фото: в Киевской области разоблачили "волонтера", который переправлял мужчин за границу (gp.gov.ua)

Напомним, на Закарпатье разоблачили схему побега уклонистов за границу. Мужчины хотели сбежать из Украины через реку на надувной лодке.

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