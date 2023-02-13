У Київській області затримали "волонтера": створив фонд і відправляв чоловіків за кордон

Слідство встановило, що чоловік створив благодійний фонд та навіть орендував приміщення. Там він зустрічався з потенційними "клієнтами". Псевдоволонтер оцінював свої послуги від 6 до 7,5 тисяч доларів.

Керівник благодійного фонду за цю суму пропонував військовозобов'язаним виїзд за кордон за підробленими довідками волонтера з внесенням відповідних відомостей до системи "Шлях".

Під час обшуків за місцем проживання "волонтера" правоохоронці знайшли гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з даними громадян, які до нього зверталися.

Броварська окружна прокуратура оголосила шахраю підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідство встановляє інших осіб, причетних до шахрайської схеми.

Фото: у Київській області викрили "волонтера", який переправляв чоловіків за кордон (gp.gov.ua)