Должны были убегать на лодках. На Закарпатье ликвидировали канал побега уклонистов за границу

На Закарпатье задержаны десять мужчин, которые намеревались незаконно пересечь украинскую границу, а также шесть человек, которые обеспечивали их переправку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"Группа мужчин, которым по возрасту во время военного положения ограничен выезд из Украины, остановили в километре от границы с Венгрией, в районе населенного пункта Вилок Береговского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организовали сделку уроженец Луганска и пятеро жителей Закарпатья. Уклонистов доставили к границе, где планировали переправить через реку с помощью надувной лодки.

"За такой "вояж" каждый из задержанных должен был заплатить дельцам до 5000 долларов. Фигурантов дела задержали с поличным - при попытке перемещения граждан через границу. В ближайшее время им сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Стоит отметить, что на одного из фигурантов дела на рассмотрении в судах есть несколько уголовных производств за совершение наркопреступлений в составе организованной преступной группы", - добавили в МВД.

Также в ходе неотложных следственных действий совместная межведомственная группа провела ряд обысков в частных домах фигурантов расследования, по результатам которых изъяты денежные средства, мобильные телефоны и транспортные средства, которые использовались в противоправных целях.