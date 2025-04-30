В Киевской области защитники неба сбивают "Шахеды"
В Киевской области утром 30 апреля зафиксировали дроны-камикадзе, которые российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки. В регионе работают силы и средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
Об отражении дроновой атаки в администрации проинформировали на канале в Telegram в 06:42.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в объявлении.
Местных жителей просят быть в укрытии до отбоя воздушной тревоги из-за дроновой атаки противника.
Кроме того, граждан также призвали соблюдать правила информационной тишины - не фиксировать и не обнародовать в сети данные о работе защитников неба.
Также стоит отметить, что в Воздушных силах ближе к утру сообщали о новой волне вражеской дроновой атаки. Были зафиксированы дроны-камикадзе врага в ряде областей на востоке страны, а также в части северных и центральных регионов.
По состоянию на сейчас, по информации военных, группа "Шахедов" фиксируется на границе Киевской, Черниговской и Полтавской областей - движется курсом на юго-запад.
Кроме того, была замечена новая группа ударных БПЛА врага, которая с севера движется в сторону Харькова.
Тут стоит отметить, что на Харьков этой ночью и под утро российские оккупанты направили значительное количество дронов-камикадзе. Это происходит после дронового удара, нанесенного накануне вечером.
Удары дронами по Харькову и Днепру
Так, 29 апреля вечером в Харькове прогремела серия взрывов на фоне дроновой атаки. Из-за обстрела были повреждены многоэтажки, частные дома, машины, предприятия, а также две больницы. Всего под вражеским ударом были гражданские объекты в четырех районах города.
По словам начальника управления противодействия преступлениям совершенным в условиях вооруженного конфликта Спартака Борисенко, для атаки враг применял БПЛА "Герань-2".
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в городе среди пострадавших есть 5-летняя девочка, 16-летний парень и 24-летняя беременная женщина Он также сообщил, что в целом количество пострадавших из-за дроновую атаку возросло до 38 человек, и что были госпитализированы 4 человека.
Добавим, что в ГСЧС показали видео и фото последствий дроновой атаки на Харьков, в результате которой были сильные пожары в нескольких районах города, и фиксировались разрушения.
Также мы писали о том, что вечером 29 апреля под массированную дроновую атаку попал Днепр. В этом городе в результате обстрела погиб человек, также пострадал один человек, были повреждены дома.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.