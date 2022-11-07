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В Киевской области ввели экстренные отключения света. Графики не действуют

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Киевская область, Понедельник 07 ноября 2022 12:31
В Киевской области ввели экстренные отключения света. Графики не действуют Фото: в Киевской области сегодня ввести аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области сегодня, 7 ноября, были введены экстренные отключения света. Графики ограничений не работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram.

Сегодня из-за нагрузки энергосистемы в "Укрэнерго" давали распоряжение ввести аварийные отключения в Киевской области.

"ДТЭК Киевские региональные электросети обращает внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют", - говорится в сообщении.

Жителей региона призвали экономить электроэнергию, включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00.

Бизнес призывают ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров и т.п.

Напомним, "Укрэнерго" еще вчера предупредил жителей Киева об экстренных отключениях света.

В то же время плановые отключения будут действовать в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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Киевская область відключеня світла Электроэнергия
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