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В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света

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Киев, Воскресенье 06 ноября 2022 22:32
В Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света Фото: в Киеве завтра утром начнутся экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 7 ноября, в Киеве применят экстренные отключения света. Графики действовать не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.

"На 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. Поэтому 7 ноября НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение применить экстренные отключения света", - заявляют в КГГА.

По данным ведомства, экстренные отключения света в столице начнутся уже с 7:00. Это необходимо для того, чтобы избежать дефицита в энергосистеме и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

Напомним, ранее стало известно, что, помимо Киева, свет завтра, 7 ноября, будут отключать в семи областях Украины.

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