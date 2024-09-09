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В Киеве в помещение залетели более 350 летучих мышей: почему так происходит и что делать

Киев, Украина, Понедельник 09 сентября 2024 10:05
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В Киеве в помещение залетели более 350 летучих мышей: почему так происходит и что делать Фото: Летучие мыши в природе (иллюстративное gettyimages.com))
Автор: Ольга Маджумдар

В Киеве в окна квартир начали залетать летучие мыши. А в одном из помещений спасатели нашли более 350 этих животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Kyiv Animal Rescue Group.

Почему летучие мыши залетают в окна

Как объясняют в KARG, сейчас идет миграция летучих мышей на зимовку, поэтому эти рукокрылые животные ищут место для отдыха во время долгого перелета. Также они ищут жилье, где можно перезимовать.

В этом году с начала миграции в некоторых квартирах и в художественной мастерской спасатели находили более 350 летучих мышей в одном помещении. Животные залетали в открытые на проветривание окна, а вылететь из жилища уже не могли.

"Так что, отправляясь в отпуск или на дачу, не оставляйте окна без сеток открытыми - вас могут удивить непрошеные крылатые гости", - предупреждают спасатели.

Что делать, если в помещение залетели летучие мыши

В Kyiv Animal Rescue Group напоминают, что все летучие мыши, проживающие на территории Украины, занесены в Красную книгу.

"Пожалуйста, если видите летучую мышь - не обижайте ее. Длительное пребывание в закрытом помещении вредит не только вашему дому, но еще и летучим мышам", - предостерегают в KARG.

Спасатели рассказывают о правилах, как вести себя, когда в помещение залетели летучие мыши:

  • дождаться темноты;
  • выключить свет в комнате с летучими мышами;
  • открыть окна настежь, чтобы животные имели возможность вылететь;
  • тех летучих мышей, которые не вылетают, можно попытаться посадить в коробку и передать специалистам;
  • если остается много летучих мышей – обратиться за помощью.

В Киеве в помещение залетели более 350 летучих мышей: почему так происходит и что делать

Фото: Летучие мыши мигрируют на зимовку (gettyimages.com)

В Украине обитают 28 видов рукокрылых

В Украине все виды летучих мышей являются насекомоядными. В наших экосистемах они регулируют численность насекомых, говорят в Украинском центре реабилитации рукокрылых.

Летучие мыши активны обычно ночью. Эти животные не способны строить гнезда, поэтому днем они прячутся в дуплах деревьев, между ветвями, в пещерах (где могут скапливаться по несколько сотен особей), в разных пустотах домов.

В Украине рукокрылые признаны уязвимой группой, нуждающейся в особой охране. Охрана этих животных регламентируется рядом международных соглашений.

Напомним, мы писали о 5 удивительных фактах о летучих мышах.

Также ранее сообщалось, что под Киевом ребенка укусила летучая мышь.

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