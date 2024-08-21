RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов: какие последствия

Фото: в Киевской области упали обломки российских дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области упали обломки сбитых российских дронов, которыми оккупанты пытались атаковать Украину. В результате атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Руслана Кравченко в Facebook.

Воздушная тревога в Киевской области длилась всю ночь и утро в течение более девяти часов. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры в Киевской области нет, как и пострадавших. Однако было зафиксировано падение обломков дронов. В результате был поврежден частный дом, оборвались линии электросетей.

Также в одном из районов области возник пожар травяного настила. Возгорание ликвидировано.

"Большая часть обломков вражеских целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности", - добавил глава ОВА.

 

Что еще известно об атаке врага

Россияне запустили ударные дроны с вечера 20 августа. Силы противовоздушной обороны уничтожали "Шахеды" всю ночь и утром 21 августа. По состоянию на 12:00 один вражеский беспилотник до сих пор не был уничтожен.

Всего Воздушные силы зафиксировали 72 воздушные цели, которые выпустили россияне - две баллистические ракеты, управляемая ракета Х-59 и 69 "Шахедов".

В результате противовоздушного боя была сбита 51 воздушная цель, а именно ракета Х-59 и полсотни дронов. ПВО работала в Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

Как ранее сообщила КГВА, россияне выпустили в сторону столицы до 10 "Шахедов". До Киева дроны не долетели, их уничтожили на подступах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская областьПВОПожарВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов