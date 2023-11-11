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В Киевской области в результате утренней атаки есть разрушения, МВД показало фото

Фото: в Киевской области в результате утренней атаки есть разрушения, МВД показало фото (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

В Киевской области в результате утренней атаки российских террористов, 11 ноября, ряд домов получил повреждения. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Киевская область. Утром оккупанты нанесли удары по территории области. Силы противовоздушной обороны эффективно сработали. Однако, в результате атаки есть повреждения домов. Пострадавших нет", - пишет пресс-служба. 

Правоохранители сейчас работают на месте событий и фиксируют последствия вражеского обстрела

 

Фото: в Киевской области в результате утренней атаки есть разрушение, МВД показало фото (t.me/mvs_ukraine)

Утренняя атака на Киевскую область

Утром, 11 ноября, в Киеве раздались громкие взрывы. Спустя время городской голова Виталий Кличко заявил, что взрывы раздавались именно на левом берегу столицы. Стало известно о работе противовоздушной обороны по баллистике врага на территории региона.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, воздушная тревога в Киеве была объявлена после взрывов именно из-за того, что враг заставал баллистику. По его словам, снаряд летит чрезвычайно быстро, в частности, он является труднозаметной целью.

"К баллистике можно отнести ракеты С-300, С-400, "Искандер-М", "Кинжал", - пояснил Игнат.

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