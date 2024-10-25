В Киеве также объявили воздушную тревогу (отбой)

В Киеве ближе к полуночи 25 октября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских атак по применению ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Сигнал об угрозе воздушных атак противника в столице раздался около 23:56.

Жителей Киева призвали находиться в укрытиях, и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытиям!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

Позже в Воздушных силах проинформировали о движении в направлении Киева дронов врага с севера.

"Киев - движение ударных БпЛА в вашем направлении с северного направления", - рассказали военные в 00:25.

Обновлено: отбой тревоги в Киеве

Около 01.26 в КМВА заявили об отбое угрозы вероятных вражеских воздушных ударов по столице.

Ночная атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что в четверг вечером, 24 октября, был зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников по территории Украины. Следовательно, в ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

Дроны-камикадзе противника заходили в воздушное пространство страны сначала с северного направления. Но позже стало известно, что росармия также запустила "Шахеды" по Украине из Приморск-Ахтарска.

Напомним также, что минувшей ночью войска РФ снова устроили комбинированный воздушный удар по Украине, использовав ракеты и дроны. Позже выяснилось, что ПВО ЗСУ сбила все "Шахеды", которые угрожали Киеву.