В Киеве также объявили воздушную тревогу (отбой)
В Киеве ближе к полуночи 25 октября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских атак по применению ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал об угрозе воздушных атак противника в столице раздался около 23:56.
Жителей Киева призвали находиться в укрытиях, и не покидать безопасные места до отбоя тревоги.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытиям!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.
Позже в Воздушных силах проинформировали о движении в направлении Киева дронов врага с севера.
"Киев - движение ударных БпЛА в вашем направлении с северного направления", - рассказали военные в 00:25.
Обновлено: отбой тревоги в Киеве
Около 01.26 в КМВА заявили об отбое угрозы вероятных вражеских воздушных ударов по столице.
Ночная атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что в четверг вечером, 24 октября, был зафиксирован запуск врагом ударных беспилотников по территории Украины. Следовательно, в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Дроны-камикадзе противника заходили в воздушное пространство страны сначала с северного направления. Но позже стало известно, что росармия также запустила "Шахеды" по Украине из Приморск-Ахтарска.
Напомним также, что минувшей ночью войска РФ снова устроили комбинированный воздушный удар по Украине, использовав ракеты и дроны. Позже выяснилось, что ПВО ЗСУ сбила все "Шахеды", которые угрожали Киеву.
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