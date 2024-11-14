В Киевской области обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты

В Службе уточнили, что эта боевая часть ракеты была обнаружена в поле в Броварском районе.

"На место происшествия прибыли саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины", - рассказали чрезвычайники.

Также в ГСЧС добавили, что после осмотра находки специалистами, ее "безопасно изъяли и доставили на специальную площадку для уничтожения".

Кроме того, в Службе показали кадры с данной крылатой ракетой Х-101, найденной 13 ноября в Киевской области.

Кроме того, в ГСЧС обратились к гражданам с призывом: в случае обнаружения подозрительного предмета - нельзя к нему приближаться. В таких случаях нужно немедленно сообщать об этом по номеру "101".

Российская комбинированная воздушная на Киев

Напомним, в ночь на 13 ноября росармия снова пыталась атаковать украинскую столицу. Для этого, в частности, оккупанты запустили уде рано утром ракеты и ударные беспилотники в сторону Киева. Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены несколько ракет и десяток дронов противника.

Позже стало известно, что в Киевской области был раненый из-за российской воздушной атаки, и был пожар на складе.

Добавим, как проинформировали в командовании Воздушных сил, в целом для ударов по Украине тогда россияне применили 2 зенитные управляемые ракеты С-300, 2 крылатые ракеты Х-101 (были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря), 2 баллистических ракет типа -М"/KN-23, и 90 ударных беспилотников "Шахед" и других неустановленных дронов. И это - не считая управляемых авиабомб.

Что касается именно ракет, то защитникам украинского неба удалось сбить 2 крылатые ракеты Х-101 и 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.