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В Кривом Роге за 9 тысяч долларов подделывали документы о непригодности к военной службе

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Вторник 20 июня 2023 21:57
В Кривом Роге за 9 тысяч долларов подделывали документы о непригодности к военной службе Фото: в Кривом Роге подделывали документы о непригодности к военной службе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители задержали жителя Кривого Рога, организовавшего схему подделки документов для уклонения от военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Полиции Днепропетровской области.

Как выяснили следователи, 37-летний житель Кривого Рога организовал схему производства документов о непригодности к военной службе. Таким образом уклонист имел возможность для дальнейшего выезда за границу. Стоимость таких услуг оценивалась в 9 тысяч долларов.

Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигуранта. У него изъяли деньги от клиентов, черновики, незаконное оружие, патроны, другие вещественные доказательства, а также два транспортных средства - автомобиль Toyota Prado и мотоцикл Kawasaki.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

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