ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине

Новина українською →
Киевская область, Суббота 08 апреля 2023 20:10
В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине Фото: в Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил повреждения и госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

"Сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, рядом с местом происшествия обнаружили еще 13 вражеских мин.

В результате подрыва 34-летний водитель получил повреждение и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.

В данный момент на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке.

Также ранее мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Война России против Украины
NEWS
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян