В субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил повреждения и госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.

"Сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мине", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, рядом с местом происшествия обнаружили еще 13 вражеских мин.

В результате подрыва 34-летний водитель получил повреждение и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.

В данный момент на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.