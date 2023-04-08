В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине
В субботу, 8 апреля, в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине. Мужчина получил повреждения и госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram полиции Киевской области.
"Сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мине", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, рядом с местом происшествия обнаружили еще 13 вражеских мин.
В результате подрыва 34-летний водитель получил повреждение и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.
В данный момент на месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевской области.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 8 апреля, в Харьковской области два человека подорвались на взрывчатке.
Также ранее мы писали, что в Чугуевском районе Харьковской области на мине подорвались три человека. Инцидент произошел в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.
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