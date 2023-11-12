Карпаты заметает снегом: спасатели обратились к туристам
Погода в Карпатах 12 ноября ухудшилась. Горы засыпает снегом, поэтому спасатели просят туристов быть осторожными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.
Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста заявили, что на утро 12 ноября на горе Пип Иван было облачно, шел снег. Из-за этого была ограничена видимость.
Кроме того, температура воздуха опустилась до -6 градусов, а скорость ветра достигала 4-7 м/с.
Прикарпатские спасатели напомнили туристам о правилах поднятия в горы в зимний период:
- Снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда - защищать от ветра и влаги, обувь - надежной.
- Перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды.
- Если ожидается ухудшение погодных условий - это повод для отмены похода.
- Избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.
- Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать в приложении "Спасение в горах".
Штормовое предупреждение
Напомним, синоптики предупреждали, что в выходные, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.
В Карпатах ожидается снег, местами вьюги. Порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура днем около нуля, а ночью ожидается мороз до -5.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.