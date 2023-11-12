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Карпаты заметает снегом: спасатели обратились к туристам

Карпаты, Воскресенье 12 ноября 2023 12:49
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Карпаты заметает снегом: спасатели обратились к туристам Фото: Карпаты заметает снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Карпатах 12 ноября ухудшилась. Горы засыпает снегом, поэтому спасатели просят туристов быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook.

Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста заявили, что на утро 12 ноября на горе Пип Иван было облачно, шел снег. Из-за этого была ограничена видимость.

Кроме того, температура воздуха опустилась до -6 градусов, а скорость ветра достигала 4-7 м/с.

Прикарпатские спасатели напомнили туристам о правилах поднятия в горы в зимний период:

  • Снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда - защищать от ветра и влаги, обувь - надежной.
  • Перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды.
  • Если ожидается ухудшение погодных условий - это повод для отмены похода.
  • Избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.
  • Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Это можно сделать в приложении "Спасение в горах".

Штормовое предупреждение

Напомним, синоптики предупреждали, что в выходные, 11 и 12 ноября, ухудшится. Синоптики объявили штормовое предупреждение в части страны.

В Карпатах ожидается снег, местами вьюги. Порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура днем около нуля, а ночью ожидается мороз до -5.

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