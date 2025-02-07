ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киевской области произошел пожар из-за ночной атаки: фото последствий

Киевская область, Пятница 07 февраля 2025 09:14
UA EN RU
В Киевской области произошел пожар из-за ночной атаки: фото последствий Фото: в Киевской области есть повреждения из-за атаки дронов (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали дронами Киевскую область в ночь на 7 февраля. В результате атаки возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области и Киевскую ОВА.

Как отмечают местные власти, воздушная тревога в Киевской области объявлялась несколько раз и длилась почти всю ночь. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские цели.

В полиции сообщили, что оккупанты нанесли удары по территории Киевской области вражескими беспилотниками. Известно, что в Броварском районе повреждено хозяйственное и гаражное помещения. В гараже произошел пожар, который пожарные ликвидировали.

Фото: Киевскую область атаковали дроны (t.me/kyivregionpolice)

По предварительным данным, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Ночная атака дронов

В ночь на 7 февраля российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты выпустили по Украине 112 беспилотников. Силы ПВО уничтожили 81 дрон, еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области. Известно, что еще вечером 6 февраля в Киеве работала противовоздушная оборона. В столице обошлось без последствий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Атака дронов Пожар Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов