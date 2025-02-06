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В Киеве на фоне атаки БпЛА слышны взрывы: работает ПВО

Четверг 06 февраля 2025 23:11
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В Киеве на фоне атаки БпЛА слышны взрывы: работает ПВО Фото: враг атакует столицу беспилотниками (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 6 февраля, в Киеве слышны звуки взрывов. В столицу работают силы ПВО на фоне вражеской атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", - говорится в сообщении в 23:03.

Через несколько минут мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что силы ПВО работают на левом берегу города.

За час до взрывов в КГВА информировали, что сигнал тревоги в Киеве связан с угрозой атаки российских ударных беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:11 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

В Киеве на фоне атаки БпЛА слышны взрывы: работает ПВО

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