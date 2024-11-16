В Киевской области силы ПВО сбивают российские дроны

В Киевской области поздно вечером 16 ноября были зафиксированы российские дроны-камикадзе. Была начата работа сил и средств противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
О боевой работе защитников неба в Киевской области стало известно в 23:37.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - передали в администрации.
Кроме того, в КОВА призвали местных жителей не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. А также напомнили о важности соблюдать информ-тишину.
"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в заявлении КОВА в Telegram.
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 16 ноября, в Воздушных силах рассказали о запуске российскими оккупантами ударных беспилотников по территории Украины для очередной атаки.
Из-за угрозы вражеских ударов с применением "Шахедов" в ряде областей Украины была объявлена тревога.
Добавим, по данным Associated Press, в РФ на секретном заводе инженеры начали выпускать термобарические беспилотники и дроны-приманки в рамках операции "Ложная цель". Эти БПЛА предназначены для того, чтобы подавлять противовоздушную оборону Украины.
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