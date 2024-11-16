У Київській області сили ППО збивають російські дрони

У Київській області пізно ввечері 16 листопада були зафіксовані російські дрони-камікадзе. Була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про бойову роботу захисників неба у Київській області стало відомо о 23.37.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.
Крім того, в КОВА закликали місцевих мешканців не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги. А також нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві КОВА у Telegram.
Раніше повідомлялося, що ввечері у суботу, 16 листопада, у Повітряних силах розповіли про запуск російськими окупантами ударних безпілотників по території України для чергової атаки.
Через загрозу ворожих ударів із застосуванням "Шахедів" у низці областей України була оголошена тривога.
Додамо, за даними Associated Press, у РФ на секретному заводі інженери почали випускати термобаричні безпілотники та дрони-приманки в рамках операції "Хибна ціль". Ці БПЛА призначені для придушення протиповітряної оборони України.
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