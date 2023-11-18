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В Киевской области раздались взрывы: работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 18 ноября россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе типа Shahed - в регионе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую ОВА.

В 23:36 в области была объявлена повторная воздушная тревога, а уже в 23:41 появилась информация о работе ПВО.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - отметили в ОВА.

Воздушная атака 18 ноября

Вечером 18 ноября россияне снова атаковали Украину с воздуха, применив дроны-камикадзе. Первоначально воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей. Позже в столице ее отменили, но почти сразу Воздушные силы сообщили еще и о ракетной опасности.

Известно, что в первую тревогу в Киевской области также работали силы ПВО.

А в ночь на 18 ноября в Киеве и ряде областей также дважды раздавалась воздушная тревога из-за угрозы дронов. Россияне выпустили 38 "Шахедов", но силы ПВО сбили 29 из них.

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