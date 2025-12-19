RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киевской области в частной передержке погибли более 50 животных: детали дела

Фото: В Киевской области в частной передержке погибли животные (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевской области полиция расследует факт массовой гибели котов и собак в частной передержке в селе Кременище Обуховского района.

По информации волонтеров, тела животных обнаружили в доме женщины, которая называла себя волонтером и брала кошек и собак на передержку. Вместе с полицией из помещения вынесли по меньшей мере 51 погибшее животное.

В то же время удалось спасти около 40 котов и одну собаку. Всех живых животных в тяжелом состоянии доставили в ветеринарные клиники.

В объединении "Плюшка" сообщили, что в течение длительного времени поступали сигналы о возможных нарушениях, однако подтвердить это удавалось не сразу. По их словам, женщина годами брала животных якобы для спасения.

Позиция полиции

В полиции Киевской области отметили, что сообщение об обнаружении тел животных поступило 18 декабря. Правоохранители работают на месте и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Следователи Обуховского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными (ч. 3 ст. 299 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Броварах Киевской области полиция проверяла информацию о возможной стрельбе подростков по животным. Правоохранители обнаружили шокирующее сообщение в соцсетях.

Также мы рассказывали, что в Буковеле зафиксировали случай жестокого обращения с лошадью: в соцсетях появилось видео, где мужчина бьет животное палкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
жорстоке повождення з тваринамиДомашние питомцыЖивотные