В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Поздно вечером, 11 сентября, в Киеве объявлена воздушная тревога. Также сигнал раздался и в ряде других областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:02.

Отметим, что в воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские дроны. Также военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и активности вражеской тактической авиации на северном направлении.

Обновлено в 23:19

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:05 сигнал воздушной тревоги объявлен на севере, востоке и юге Украины.