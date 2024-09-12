В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 02:30.

Отметим, что военные фиксируют в воздушном пространстве Украины ударные дроны-камикадзе. Тем временем в Киевской городской военной администрации подтвердили, что сигнал тревоги в столице прозвучал именно из-за угрозы дронов.

"Воздушная тревога связана с угрозой ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - предупредил Сергей Попко, начальник КГВА в 02:33.

Обновлено в 02:42

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировано БпЛА и по ним работают силы ПВО.

Кроме того, власти призвали людей находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Обновлено в 02:57

Военные обновили данные о движении «Шахедов». В частности, дроны направляются с:

Сумской области в направлении Белгорода;

Днепропетровской области курсом на Кировоградскую;

Полтавской в направлении Черкасской и Днепропетровской областей;

Черниговской области в направлении Полтавской и Киевской;

Житомирской области в направлении Хмельницкой;

Винницкой области в направлении Хмельницкой и Житомирской;

Хмельницкой области курсом на север на границе с Тернопольской областью.

Обновлено в 03:13

"Киев - "Шахед" с северо-востока столицы! Пройдите в укрытие", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:32 карта воздушных тревог выглядит следующим.