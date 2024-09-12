ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

Четверг 12 сентября 2024 02:36
UA EN RU
В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога Фото: люди во время тревоги в метро Киева (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 сентября в Киеве и почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стали дроны россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 02:30.

Отметим, что военные фиксируют в воздушном пространстве Украины ударные дроны-камикадзе. Тем временем в Киевской городской военной администрации подтвердили, что сигнал тревоги в столице прозвучал именно из-за угрозы дронов.

"Воздушная тревога связана с угрозой ударных БпЛА. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - предупредил Сергей Попко, начальник КГВА в 02:33.

Обновлено в 02:42

В Киевской областной военной администрации сообщили, что в регионе зафиксировано БпЛА и по ним работают силы ПВО.

Кроме того, власти призвали людей находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину, а именно - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу защитников Украины.

Обновлено в 02:57

Военные обновили данные о движении «Шахедов». В частности, дроны направляются с:

  • Сумской области в направлении Белгорода;
  • Днепропетровской области курсом на Кировоградскую;
  • Полтавской в направлении Черкасской и Днепропетровской областей;
  • Черниговской области в направлении Полтавской и Киевской;
  • Житомирской области в направлении Хмельницкой;
  • Винницкой области в направлении Хмельницкой и Житомирской;
  • Хмельницкой области курсом на север на границе с Тернопольской областью.

Обновлено в 03:13

"Киев - "Шахед" с северо-востока столицы! Пройдите в укрытие", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:32 карта воздушных тревог выглядит следующим.

В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога

Напомним, что поздно вечером, 11 сентября, в Киеве также объявляли тревогу. В тот момент Воздушные силы ВСУ фиксировали в небе над Украиной дроны, а на северном направлении существовала угроза применения баллистического вооружения и наблюдалась активность вражеской тактической авиации.

Позже, ближе к началу 12 сентября, стало известно, что есть прилеты в городе Конотоп Сумской области. Из-за атаки в городе пропал свет, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, - The Guardian
Британия разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России, - The Guardian
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление