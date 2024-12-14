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РФ атаковала Киев дронами: в КГВА опровергли информацию о падении обломков БпЛА

Суббота 14 декабря 2024 02:08
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РФ атаковала Киев дронами: в КГВА опровергли информацию о падении обломков БпЛА Фото: по предварительным данным, обошлось без пострадавших (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россия в ночь на 14 декабря атаковала Киев ударными беспилотниками. В Дарницком районе столицы сообщалось о падении обломков БпЛА, однако информация не подтвердилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы", - написал в 01:57 начальник КГВА, Сергей Попко.

Он добавил, что по предварительным данным обломки упали на открытой территории. Обошлось без пострадавших.

Обновлено в 02:19

В это время КГВА в ответ на сообщение о падении обломков БпЛА написали, что информация об этом не подтвердилась.

Где сейчас тревога

По состоянию на 02:08 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Луганская область и оккупированный Крым хоть и обозначены темно-красным цветом, однако не факт, что это значит тревогу, поскольку такая отметка стоит и не меняется в течение многих месяцев.

РФ атаковала Киев дронами: в КГВА опровергли информацию о падении обломков БпЛА

Напомним, что вечером 13 декабря и в ночь на 14 декабря сигнал воздушной тревоги в Киеве был объявлен дважды. Первый раз в 22:25, второй раз в 01:10. В обоих случаях причиной этого стали вражеские беспилотники.

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