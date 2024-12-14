В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за БпЛА

В ночь на 14 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Их причиной в очередной раз стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 01:17 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях. Также можно увидеть, что темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако так происходит уже очень давно и не меняется.

Также в Воздушных силах призвали киевлян находиться в укрытиях.

"Ударный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева", - говорится в сообщении ПС в 01:10.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве в 01:10. Военные предупредили о движении БпЛА в направлении столицы.

Напомним, что российская армия вновь начала атаку дронами по Украине и в том числе Киеву еще с вечера, 13 декабря. Тогда тревогу в столице объявили в 22:25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.