В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Атака дронов РФ по Украине 6 сентября

Ранее сообщалось, что российские войска сегодня утром запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Сейчас наблюдается угроза для северных областей.

Кроме того, в ночь на 6 сентября РФ выпустила по Украине 91 дрон. Зафиксированы попадания в восьми локациях, а также падение обломков в нескольких местах.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 68 вражеских дронов на севере и востоке страны. При этом зафиксировано попадание 18 ударных беспилотников на 8 локациях, падение сбитых (обломки) - на 4 локациях.

Также сообщалось, что в ночь на 6 сентября Россия обстреляла железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" говорят, что из-за атаки участок перед Славянском обесточен. В результате атаки ряд поездов задерживается.