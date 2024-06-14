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В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

Фото: в Киевской области работает ПВО 14 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области зафиксировали вражеские дроны в пятницу, 14 июня. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 13:02. Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до окончания тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призывает ОВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35

Добавим, это уже четвертая воздушная тревога в Киевской области с начала суток. Ночью воздушную тревогу объявляли дважды из-за обстрела и взлета российского МиГ-31К.

Также утром по всей Украине была масштабная воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы, а в области работала противовоздушная оборона.

Ночной обстрел Украины

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. К сожалению, силы ПВО не смогли сбить все вражеские ракеты.

Из-за ночной атаки в Хмельницкой области возник пожар на объекте инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.

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