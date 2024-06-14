В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

В Киевской области зафиксировали вражеские дроны в пятницу, 14 июня. Работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 13:02. Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до окончания тревоги.
"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призывает ОВА.
Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35
Добавим, это уже четвертая воздушная тревога в Киевской области с начала суток. Ночью воздушную тревогу объявляли дважды из-за обстрела и взлета российского МиГ-31К.
Также утром по всей Украине была масштабная воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы, а в области работала противовоздушная оборона.
Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. К сожалению, силы ПВО не смогли сбить все вражеские ракеты.
Из-за ночной атаки в Хмельницкой области возник пожар на объекте инфраструктуры. Информации о пострадавших нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.