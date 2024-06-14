В Киевской области работает ПВО по вражеским дронам

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 13:02. Жителей Киевской области призывают находиться в укрытиях до окончания тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - призывает ОВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:35

Добавим, это уже четвертая воздушная тревога в Киевской области с начала суток. Ночью воздушную тревогу объявляли дважды из-за обстрела и взлета российского МиГ-31К.

Также утром по всей Украине была масштабная воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы, а в области работала противовоздушная оборона.