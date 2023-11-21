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В Киевской области работает ПВО по "Шахедам"

Фото: в Киевской области работает ПВО по "Шахедам" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области зафиксировано движение дронов-камикадзе, по ним уже работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников," – говорится в сообщении ОВА.

Жителей региона также призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что "Шахеды" движутся на севере Киевской области.

РФ наносит удары по регионам Украины 21 ноября

Сегодня армия России обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

Позже стало известно, что украинские воины сегодня вечером, 21 ноября, над Синельниковским районом Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник. 

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Киевская областьПВОВторжение России в Украину