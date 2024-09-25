В Киевской области работает ПВО из-за вражеских беспилотников
В Киевской области поздно вечером 25 сентября началась работа сил и средств противовоздушной обороны. Причиной стала фиксация движения вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
О боевой работе защитников неба над Киевской областью стало известно около половины двенадцатого ночи.
"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - рассказали в администрации.
Также в ОВА призвали местных жителей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги, и соблюдать информ-тишину.
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в заявлении КОВА.
Перед этим (в 23.118) в командовании Воздушных сил предупреждали о движении "Шахедов" в сторону Киевской области.
"Киевская область, движение ударных БаЛА в вашем направлении из Черниговщины и Черкасщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - передали военные.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 сентября войска РФ запустили по Украине ракету "Искандер", две Х-59/69, одну неустановленного типа и 81 "Шахед". В результате противовоздушной борьбы было уничтожено 66 из этих беспилотников.
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