В Киевской области работает ПВО из-за российских беспилотников

Об отражении воздушной атаки в регионе стало известно в 23:02.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - передали в администрации.

В КОВА также призвали местных жителей находиться в безопасных местах до отбоя тревоги, и напомнили о важности соблюдения правил информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в заявлении администрации в Telegram-канале.

Перед этим в Воздушных силах информировали о фиксации движения вражеских беспилотников в сторону города Бровары Киевской области с северо-востока.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в течение дня 4 января запускали в сторону Украины дроны-камикадзе для очередной воздушной атаки.

Утром также росармия атаковала дронами Антоновку под Херсоном, и в результате вражеских обстрелов были ранены.

Около девяти часов вечера в Воздушных силах рассказали, что 4 января с 14:00 до 20:00 противник атаковал Украину ракетами, 30 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с северо-восточного направления. Военные уточнили, что были сбиты 3 ракеты и 14 вражеских дронов, и еще 16 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

На данный момент дроновая атака продолжается, и фиксировался запуск оккупантами новых групп ударных беспилотников.