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Россияне дронами атаковали Антоновку под Херсоном: есть раненые

Херсон, Суббота 04 января 2025 11:18
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Россияне дронами атаковали Антоновку под Херсоном: есть раненые Фото: россияне дронами атаковали Антоновку под Херсоном 4 января, есть раненые (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

4 января российские войска дронами атаковали поселок Антоновка, под Херсоном. Ранены люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ГВА Романа Мрочко.

"Около 8.00 российские оккупанты с беспилотника атаковали Антоновку. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 71-летний мужчина", - рассказал он.

По данным Мрочко, сейчас он госпитализирован, медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Количество раненых возросло до четырех

Позже количество раненых в Антоновке начало расти и достигло четырех пострадавших.

Кроме 71-летнего мужчины:

  • в больницу в состоянии средней тяжести доставлен 43-летний мужчина из Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона у него открытый перелом и обширные рваные раны нижних конечностей;
  • еще один пострадавший из Антоновки обратился к врачам. 65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Состояние пострадавшего средней тяжести;
  • к медикам обратилась и 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочное ранение и перелом левой голени. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Обстрелы Херсона и области

Антоновка - поселок в Украине, в Херсонской городской общине Херсонского района Херсонской области. Население - 12 790 человек. До 2020 года - административный центр Антоновского поселкового совета в Днепровском районе города Херсон, которому был подчинен поселок Молодежное.

Антоновка находится на территории правобережной части региона и была освобождена из оккупации вместе с Херсоном осенью 2022 года. Левобережная часть области и сейчас остается захваченной РФ.

Несмотря на возвращение под контроль ВСУ, оккупанты постоянно обстреливают Антоновку. Например, в конце октября российские войска атаковали дроном бригаду скорой помощи в Антоновке Херсонской области. Врачи как раз оказывали помощь пострадавшим после предыдущей атаки БПЛА.

А 1 октября россияне обстреляли рынок в центре Херсона. Тогда погибли семь людей.

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