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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за баллистики

Среда 04 сентября 2024 23:33
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за баллистики Фото: воздушная тревога в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 4 сентября, в Киеве раздался сигнал воздушной тревоги. Также тревога есть и в других областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Причиной тревоги явилась угроза баллистики.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - говорится в сообщении в 23:29.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:31 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за баллистики

Воздушная тревога в Украине

Отметим, что в это время военные фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские дроны.

Кроме того, в 23:05 Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлете двух бортов дальних бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома "Оленья".

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