Подоляк о снятии ограничений на удары по РФ оружием Запада: перспективы есть

Западные союзники могут снять ограничения для украинских военных на удары по России переданным оружием. Для такого шага есть перспективы.

"Перспективы (отмены ограничений на удары по РФ - ред.), безусловно, есть. Мы с вами все же говорим после 2,5 лет начала полномасштабного вторжения. Мы же видим существенное изменение и политическую позицию многих стран. И видим изменение с точки зрения оружия, которое Украине передают. То есть практически все виды оружия есть", - подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что в отношении партнеров пока есть проблемы с некоторыми вещами. Одна из них - окончательное решение, что Россия обязательно должна проиграть. А вторая - скорость принятия решений и быстрые поставки оружия.

"Это скорее связано с отсутствием частично воли. Ну, то есть страх все же еще какой-то там есть, присутствует у представителей политических элит, и бюрократия слишком высокая", - объяснил советник руководителя ОП.

И сейчас, по мнению Подоляка, Украине необходимо ориентироваться на две составляющие. Первая - рациональные доводы, что Россия в любом случае не будет останавливаться, поскольку она осознает отсутствие любых сдерживающих факторов.

"РФ совершенно ясно это осознает. И если она не будет нести юридическую ответственность за преступления, то она будет их просто масштабировать с паузами. То есть брать паузы и т.д." - уточнил он.

При этом вторая составляющая - эмоциональная. С ее помощью можно обеспечить давление на политические элиты от избирателей. Для этого им необходимо показать, как в Украине гибнут мирные жители и показать ужасы, которые творятся в 21 столетии.

"Поэтому здесь нужна и рациональная составляющая, и эмоциональная. Надо чтобы партнеры наконец через свои общества осознали, что это за ужас жить во время войны. При том не войны военных против военных, а войны военных одной страны против гражданского населения другой", - отметил Подоляк.