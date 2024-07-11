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В Киевской области работает ПВО

Киевская область , Четверг 11 июля 2024 21:04
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В Киевской области работает ПВО Иллюстративное фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области сегодня, 11 июля вечером, сработали системы противовоздушной обороны. Россияне атакуют Украину ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации ОВА, ПВО в регионе работает по воздушным целям. В ведомстве призвали граждан придерживаться информационной тишины и не публиковать в сети работу украинских защитников.

Тем временем в Воздушных силах предупредили о российском беспилотнике в районе Киева. Он направляется к городу с восточного направления. При этом было известно о "Шахедах" на юге Киевской области, они летели в сторону Белой Церкви.

Также военные заявляли о крылатых ракетах на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Они направлялись в западном направлении.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты сегодня, 11 июля, запустили по Украине дроны и несколько групп крылатых ракет.

Вражеские ударные беспилотники фиксировали в северных регионах Украины. Позже они долетели до Киевской области.

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