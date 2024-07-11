В Киевской области работает ПВО
В Киевской области сегодня, 11 июля вечером, сработали системы противовоздушной обороны. Россияне атакуют Украину ракетами и дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По информации ОВА, ПВО в регионе работает по воздушным целям. В ведомстве призвали граждан придерживаться информационной тишины и не публиковать в сети работу украинских защитников.
Тем временем в Воздушных силах предупредили о российском беспилотнике в районе Киева. Он направляется к городу с восточного направления. При этом было известно о "Шахедах" на юге Киевской области, они летели в сторону Белой Церкви.
Также военные заявляли о крылатых ракетах на границе Киевской, Житомирской и Винницкой областей. Они направлялись в западном направлении.
Что предшествовало
Напомним, российские оккупанты сегодня, 11 июля, запустили по Украине дроны и несколько групп крылатых ракет.
Вражеские ударные беспилотники фиксировали в северных регионах Украины. Позже они долетели до Киевской области.
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