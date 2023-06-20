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В Киевской области повреждена ЛЭП из-за падения обломков дрона: люди остались без света

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Киевская область, Вторник 20 июня 2023 11:37
В Киевской области повреждена ЛЭП из-за падения обломков дрона: люди остались без света Иллюстративное фото: в Киевской области повреждена ЛЭП из-за падения обломков дрона (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за падения обломков беспилотника в Киевской области повреждена линия электропередачи. Около полутысячи абонентов остались без электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

"Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. Из-за падения обломков БПЛА повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света остаются почти пол тысячи абонентов", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за российской атаки повреждены сети в Николаевской области. Были обесточены два населенных пункта.

Ситуация в регионах

Из-за возникших на одной из ТЭЦ технологических нарушений сегодня утром в Киеве временно обесточивались 75 тысяч потребителей. Уже всех заживили через резервную линию.

Также зафиксировано отключение высоковольтной сети оператора системы передачи в Киевской области.

Из-за непогоды (грозовой шторм) выключалась линия электропередачи в Закарпатской области.

Ситуация в прифронтовых регионах

Из-за плотных обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской областях. Из-за предыдущих атак без электричества остается часть потребителей в Черниговской области.

Энергетики работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

Ночная атака по Украине

Во время воздушной тревоги ночью 20 июня прогремели взрывы в Киеве и области, Львове и Запорожье.

В частности, в Киеве и области ПВО отработала по вражеским "Шахедам".

Россияне также ударили по Запорожью баллистическими ракетами и С-300 по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

Во Львове "Шахеды" атаковали объект критической инфраструктуры, начался пожар.

Всего оккупанты выпустили по Украине 35 дронов-камикадзе, 32 из которых были успешно сбиты украинской ПВО.

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