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В Киеве с утра исчез свет в некоторых районах, задерживается электротранспорт: в чем причина

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Киев, Вторник 20 июня 2023 09:28
В Киеве с утра исчез свет в некоторых районах, задерживается электротранспорт: в чем причина Фото: в Киеве с утра исчез свет в некоторых районах, задерживается электротранспорт (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве в некоторых районах с утра вторника, 20 июня, не было электричества, останавливался электротранспорт. Сейчас троллейбусы и трамваи идут с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Судя из комментариев по одним из постов на странице "Киевские электросети" в Facebook, свет отсутствовал в районе станции метро Тараса Шевченко, по улице Днестровской, Волошской. Кроме того, вчера отсутствовал свет и по улице Булаховского, но как рассказали в ДТЭК, свет здесь должны были вернуть к 4:00 утра.

Что случилось?

По данным ДТЭК, в 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.

"Энергетики в течение 20 минут оперативно возобновили электроснабжение жителям трех районов столицы", - говорится в сообщении, при этом в 8:12 свет в указанных района уже был.

Задержки электротранспорта

По данным Киевпастранс, и хотя электроснабжение уже восстановлено, двидение троллейбусов и трамваев происходит с отклонением от графика. А именно:

  • троллейбусы - №№24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47;
  • трамваи - 11,12,16,17,18,19 по пр. Ивасюка, пр. С. Бандеры, ул. Телиги, ул.Кирилловская, ул.Иорданская, ул.Глубочицкая.

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